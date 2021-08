ஸ்ருதியா இது... அடையாளமே தெரியலையே...ஷாக்கான ரசிகர்கள் !

சென்னை : நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் தன்னுடைய டீனேஜ் புகைப்படங்களை இணையத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

அந்த புகைப்படத்தில் ஸ்ருதியை பார்த்த ரசிகர்கள், ஸ்ருதியா இது என்று கேட்கும் அளவுக்கு அடையாளமே தெரியாதபடி இருக்கிறார்.

இந்த புகைப்படத்திற்கு லைக்குகளும் கமெண்டுகளும் மலைபோல் குவிந்து வருகின்றன.

English summary

Kamal Haasan’s daughter actor-singer Shruti Haasan, has been part of the film industry since she was a child. Actress Shruthi haasan shared unseen photos from her first modeling shoot.