ரொம்ப ஹேப்பி.. கோல்டன் விசாவை பெற்ற முதல் தமிழ் நடிகையானார் த்ரிஷா.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நடிகை த்ரிஷாவுக்கு கோல்டன் விசாவை வழங்கி கவுரவித்துள்ளது.

கோல்டன் விசாவை பெரும் முதல் தமிழ் நடிகை என்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி என நடிகை த்ரிஷா பதிவிட்டுள்ள ட்விட்டர் போஸ்ட் வைரலாகி வருகிறது.

அமீரகத்தில் 10 ஆண்டுகள் அந்த நாட்டு குடிமகளை போலவே த்ரிஷா இனி நடத்தப்படுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Actress Trisha happy to be the first Tamil actor to have received the golden visa. She shares the photos and her happiness with fans.