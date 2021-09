அவரா இது... ஷங்கர் மகளை பார்த்து ஆச்சரியத்தில் வாய் பிளக்கும் நெட்டிசன்கள்

ஐதராபாத் : தமிழ் சினிமாவின் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் என பெயர் வாங்கியவர் டைரக்டர் ஷங்கர். பெரிய நடிகர்களை வைத்து வரிசையாக ஹிட் படங்களை கொடுத்து வரும் ஷங்கர், தற்போதும் மெகா ப்ரொஜக்ட்கள் பலவற்றை கையில் வைத்துள்ளார்.

ராம் சரண் தேஜாவை வைத்து ஆர்சி 15 படத்தை இயக்கி வரும் ஷங்கர், இந்த படத்தை முடித்த பிறகு பாதியில் நிற்கும், கமல் நடிக்கும் இந்தியன் 2 படத்தை இயக்க உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து ரன்வீர் சிங்கை வைத்து தமிழில் பிளாக்பஸ்டர் படமான அந்நியன் படத்தின் இந்தி ரீமேக்கை இயக்க போகிறார்.

