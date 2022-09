மாலத்தீவில் மஜா பண்ணும் அமலா பால்.. பீச்சில் பிகினி உடையில் என்னம்மா காத்துவாங்குறாரு!

சென்னை: சம்மர் முடிந்தும் இன்னமும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில், நடிகைகள் எல்லாரும் மீண்டும் மாலத்தீவுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.

நடிகைகள் ஸ்ரேயா, பிரணிதா எல்லாரும் குடும்பத்துடன் மாலத்தீவில் விடுமுறையை கழித்து வரும் நிலையில், நடிகை அமலா பால் மாலத்தீவுக்கு சுற்றுலா சென்றுள்ளார்.

அங்கே கடற்கரை அருகே வித்தியாசமான பிகினி உடையில் அவர் கொடுத்துள்ள ஹாட் போஸ்கள் இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகின்றன.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 வீட்டுக்கு போட்டியாளரா வராங்களா அமலா பால்? பரபரக்கும் தகவல்.. நம்பலாமா?

English summary

Amala Paul enjoys her holdays at Maldives photos trending in social media. She wears a mini bikini and matching white tops and had a hand bag and a hat in hand grabs fans attention very well.