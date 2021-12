நாங்களும் வாங்குவோம்ல.. த்ரிஷா, பார்த்திபனை தொடர்ந்து கோல்டன் விசாவை பெற்ற அமலா பால்!

சென்னை: ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நடிகை அமலா பாலுக்கு கோல்டன் விசாவை வழங்கி கெளரவித்துள்ளது.

தங்கத்தை தேடி ஓட வேண்டும் என சொல்வார்கள். நானும் தங்கத்தை பெற்று விட்டேன் என அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டுள்ள போஸ்ட் வைரலாகி வருகிறது.

அமீரகத்தில் 10 ஆண்டுகள் அந்த நாட்டு குடிமகளை போலவே அமலா பால் இனி நடத்தப்படுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Actress Amala Paul shared golden visa photos and captioned, “They say go for Gold, and for gold I went! Received UAE's Golden visa today. Feeling absolutely fantastic. Thank you to everyone that made this happen.”