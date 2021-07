"கையிலே ஆகாசம்" கவர் சாங்.. சொந்த குரலில் பாடிய அபர்ணா பாலமுரளி!

சென்னை : சூரரைப் போற்று வெற்றிக்கு பிறகு தமிழ் சினிமாவில் பிரபல நடிகையாக உள்ளார் நடிகை அபர்ணா பாலமுரளி.

இப்பொழுது அசோக் செல்வனுக்கு ஜோடியாக புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.

நடிகையாக மட்டுமல்லாமல் பிரபலமான பாடகியாகவும் அபர்ணா பாலமுரளி இருக்க இப்பொழுது சூரரைப்போற்று படத்தில் இடம்பெற்ற கையிலே ஆகாசம் பாடலை சொந்த குரலில் பாடி வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Surarai potru fame Aparna Balamurali has become a singer now. She has sung for the cover song of Kayyile Agasam in her own voice. The song is a hit one from Surarai Potru.