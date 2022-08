பாங்காக்கில் குட்டி டவுசரில் குத்தாட்டம் போட்ட ரேஷ்மா.. த்ரோபேக் வீடியோ போட்டு ஓவர் ஃபீலிங்!

சென்னை: சினிமா, சின்னத்திரை மற்றும் வெப்சீரிஸ் என ரவுண்டு கட்டி நடித்து வருகிறார் நடிகை ரேஷ்மா பசுபுலேட்டி.

விஷ்ணு விஷாலின் வேலைன்னு வந்துட்டா படத்தில் புஷ்பா புருஷன் காமெடியின் டிரெண்டான ரேஷ்மா, விமலின் விலங்கு வெப்சீரிஸில் கிச்சாவை பால் வாங்க அனுப்பியே ஃபேமஸ் ஆகி விட்டார்.

பாக்கிய லட்சுமி சீரியலில் கோபிக்கும் இவருக்கும் இடையேயான உறவு வேறலெவலில் ரசிகர்களை அந்த சீரியலை பார்க்க வைத்து வருகிறது.

விக்ரம் படத்தில் நடிக்காமல், வாய்ஸ் மட்டும் ஏன்?...கார்த்தி சொன்ன சூப்பர் தகவல்

English summary

Bakyalakshmi serial actress Reshma Pasupuleti bangkok beach video dance trending in social media. She shared it in her instagram page and getting likes from celebs like Bigg Boss Sherin and all.