சென்னை: பீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் அரபிக் குத்து பாட்டுக்கு நடிகை அபர்ணா தாஸ் போட்டுள்ள நடன வீடியோ இன்ஸ்டாகிராமில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

அரபிக் குத்து பாட்டுக்கு அபர்ணா தாஸ் போட்ட டான்ஸ்.. இன்ஸ்டாகிராமில் சும்மா ஹார்ட்டின்களை அள்ளுது!

மலையாள நடிகையான அபர்ணா தாஸ் பீஸ்ட் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

பீஸ்ட் படத்தின் படபூஜையில் பூஜா ஹெக்டே கலந்து கொள்ளாத நிலையில், இவர் கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

வடிவேலுக்காக தயாரான காதல் கதை… இயக்குநர் யாருன்னு தெரிஞ்சா ஷாக்காயிடுவீங்க !

காதலர் தினத்துக்கு கையில் ரோஜாவுடன் "Be my valentine? let's always celebrate love. Might delete later." எனும் கேப்ஷனை கொடுத்து தனது ரசிகர்களை திக்குமுக்காட செய்திருந்தார் நடிகை அபர்ணா தாஸ். பீஸ்ட் படத்தில் இவர் என்ன ரோலில் நடித்துள்ளார் என்பதை அறிந்து கொள்ள இவரது ரசிகர்கள் ஆவலாக உள்ளனர்.

English summary

Beast actress Aparna Das done a special dance for Arabic Kuthu video trending in social media. She shared the dance video in her instagram handle and getting more likes and views.