கணவருடன் கவர்ச்சி போட்டோஷுட்...கர்ப்பத்தை அறிவித்த பிபாசா பாசு

மும்பை : பிரபல பாலிவுட் நடிகையான பிபாசா பாசு தமிழ், தெலுங்கு, பெங்காலி, ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் நடித்துள்ளார். பல படங்களில் அயிட்டம் சாங்கிற்கு ஆடியே ஏராளமான ரசிகர்களை பெற்றுள்ளார்.

இந்தியில் அஜ்னபீ என்ற படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமான பிபாசா, தமிழில் விஜய் நடித்த சச்சின் படத்தில் நடித்திருந்தார். 2015 ம் ஆண்டு அலோன் என்ற படத்தில் கடைசியாக நடித்தார்.

தினோ மோரியா, ஜான் ஆப்ரகாம் போன்ற நடிகர்களுடன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த பிபாசா, அலோன் படத்தில் நடித்த போது தன்னுடன் நடித்த கரன் சிங் க்ரோவர் மீது காதல் வசப்பட்டார். பிறகு 2016 ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

