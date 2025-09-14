திஷா பதானி வீட்டில் நடந்த துப்பாக்கிச்சூடு.. நடிகையின் அப்பா பதறிப்போய் காவல்துறையிடம் சொன்னது என்ன?
மும்பை: பாலிவுட் நடிகை திஷா பதானியின் பரேலி வீட்டில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதாவது செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி அதிகாலை அடையாளம் தெரியாத இரண்டு நபர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். சிவில் லைன்ஸ் பகுதியில் அதிகாலை 3:30 மணியளவில் இந்தச் சம்பவம் நடந்தேறியுள்ளது. பரேலி எஸ்எஸ்பி அனுராக் ஆர்யா, தாக்குதலாளிகள் மோட்டார் பைக்கில் வந்து துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதை உறுதிப்படுத்தினார்.
திஷா பதானியின் தந்தை ஜகதீஷ் பதானி, சனிக்கிழமை அன்று இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் குறித்து தனது அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார். தாக்குதலாளிகள் தங்கள் வீட்டில் 8 முதல் 10 முறை துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக அவர் தெரிவித்தார். ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரியான ஜகதீஷ் பதானி, துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்ட தோட்டக்களைப் பார்த்து, அவை உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டவை அல்ல, வெளிநாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டவை என்றும் குறிப்பிட்டார்.
ஜகதீஷ் பதானியின் வீட்டில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்திற்கு காவல்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. கோட்வாலி காவல் நிலையத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டதாக எஸ்எஸ்பி அனுராக் ஆர்யா தெரிவித்தார். நடிகை திஷா பதானியின் குடும்பத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய ஆயுதம் ஏந்திய காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பாதுகாப்பு: மேலும் விசாரணைகளை மேற்கொள்ள நகர எஸ்.பி மற்றும் குற்றப்பிரிவு எஸ்.பி தலைமையில் ஐந்து குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. "இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று எஸ்எஸ்பி ஆர்யா கூறினார். குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதாக உறுதிமொழி அளிப்பதற்காக அவர் அவர்களை நேரில் சந்தித்து தெரிவித்துள்ளார்.
விசாரணை: திஷா பதானியின் வீட்டைத் தாக்கியவர்கள் இன்னும் அடையாளம் காணப்படவில்லை. இருப்பினும், கோல்டி ப்ரார் இந்த தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்றதாக சமூக ஊடகங்கள் மூலம் அறிந்துகொண்டதாக ஜகதீஷ் பதானி குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த கூற்று இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய காவல்துறை தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
தண்டனை: இந்த வழக்கை விரைவாகத் தீர்த்து குற்றவாளிகளை சட்டத்தின் முன் நிறுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் காவல்துறையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது, இதனால் பொது பாதுகாப்பிற்கான கூடுதல் நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் எடுத்துள்ளனர். விசாரணைகள் தொடர்வதால் மேலும் தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
