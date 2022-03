கீர்த்தி சுரேஷிற்கு பிடித்த நாடு எது தெரியுமா...மேடையில் கலாய்த்த விக்ரம்

சென்னை : கீர்த்தி சுரேஷிற்கு மிகவும் பிடித்த நாடு என்பது பற்றி அவர் சொன்னதும் அதை மேடையிலேயே வைத்து கலாய்த்து தள்ளி உள்ளார் விக்ரம். இந்த வீடியோ தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் செம டிரெண்டாகி வருகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் பிரபலமான முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர் கீர்த்தி சுரேஷ். தென்னிந்திய மொழி சினிமாக்களில் அனைத்து டாப் ஹீரோக்களுடனும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து விட்டார் கீர்த்தி சுரேஷ். தற்போது மெகா ஸ்டார்களுக்கு தங்கையாக நடித்து வருகிறார்கள்.

English summary

In a stage show, DD asked to Keerthi Suresh that which country did you like to go. She replied that she would like to go north india. Vikram trolls Keerthi Suresh on stage. This video clips now goes viral in social media.