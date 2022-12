போதைப் பொருள் வழக்கில் தள்ளாடும் ரகுல் ப்ரீத் சிங்... பதற்றத்தில் டோலிவுட் பிரபலங்கள்!

ஐதராபாத்: நடிகை ரகுல் ப்ரீத் சிங் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மொழிகளில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

தமிழில் தற்போது கமலுடன் இந்தியன் 2, சிவகார்த்திகேயனுடன் அயலான் ஆகிய படங்களில் பிஸியாக் இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், கடந்தாண்டு போதைப் பொருள் வழக்கில் சிக்கிய ரகுல் ப்ரீத் சிங்கிற்கு தற்போது மீண்டும் நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது.

ரகுல் ப்ரீத் சிங்கோட அந்த 'காண்டம்’ படம் எப்போ ரிலீஸ்னு தெரியுமா? டைரக்ட்டா ஓடிடிக்கு வருதாம்!

English summary

Rakul Preet Singh is a leading actress in the Tamil, Telugu, and Hindi film industry. Last year, actress Rahul Preet Singh was involved in a drug case. In this case, the enforcement officials have again summoned Rakul Preet now.