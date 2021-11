வெறித்தனமாக வேற லெவல் ஒர்க்அவுட்...நதியாவை பார்த்து ஆச்சரியப்படும் ரசிகர்கள்

சென்னை : 1980 களில் தென்னிந்திய சினிமாவின் டாப் ஹீரோயினாக இருந்தவர் நதியா. தமிழில் பூவே பூச்சூடவா படத்தின் மூலம் அறிமுகமான நதியா, முதல் படத்திலேயே சிறந்த நடிகைக்கான ஃபிலிம் ஃபேர் விருதினை வென்றார்.

மரக்கார் படத்தின் இளவெயில் லிரிக் வீடியோ பாடல்... அனைத்து மொழிகளிலும் வெளியானது

தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு மொழிகளில் பிரபல நடிகையாக வலம் வந்த நதியா, ஏறக்குறைய டாப் ஹீரோக்கள் அனைவருடனும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்து விட்டார். நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ள நதியா, பீக்கில் இருந்த போதே திருமணம் செய்து கொண்டு, சினிமாவில் இருந்து விலகினார்.

English summary

Nadiya shared her latest amazing work out video in social media. fans praised nadiya and asked fitness secret to her. sources said that nadiya to pair for kamal in papanasam 2.