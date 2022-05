சன்னி லியோனுக்கே இந்த நிலைமையா? ஆடை மற்றும் மேக்கப் தரலைன்னு இப்படி புலம்பி இருக்காரே!

மும்பை: ஆபாச பட நடிகையாக சர்வதேச அளவில் கலக்கி வந்த சன்னி லியோன், அதிலிருந்து ஓய்வு பெற்று பாலிவுட்டின் கிளாமர் நடிகையாக பல ஆண்டுகளாக நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், நீண்ட நாட்களாக மனதிற்குள்ளே பூட்டி வைத்து புலம்பிக் கொண்டிருந்த விஷயம் பற்றி சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் சன்னி லியோன் மனம் திறந்து பேசியிருப்பது ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

சன்னி லியோனுக்கே இப்படியொரு நிலைமையா என அவரது ரசிகர்கள் கமெண்ட் போட்டு ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

Glamorous Queen Sunny Leone Claims Brands Do Not Give Her Clothes, Make-Up For Endorsements shocks fans. She also ready to starts her own dress and make up business soon.