அப்போ ஆலியா பட்.. இப்போ பூஜா ஹெக்டேவா.. தர்ஷா குப்தாவின் லேட்டஸ்ட் மேக் ஓவர்.. ரசிகர்கள் கலாய்!

சென்னை: குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சி மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் சின்னத்திரை நடிகை தர்ஷா குப்தா.

இன்ஸ்டாகிராமில் படு ஹாட்டான போட்டோக்களை போட்டு ஏகப்பட்ட ஃபாலோயர்களை ஈர்த்த அவருக்கு மோகன் ஜி இயக்கத்தில் ரிச்சர்ட் ரிஷி நடிப்பில் வெளியான ருத்ர தாண்டவம் படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

அடுத்ததாக சன்னி லியோன் படத்தில் நடித்துள்ள தர்ஷா குப்தா சமீபத்தில் ஆலியா பட் போல மேக்கப் போட்டு போட்டோஷூட் நடத்தி இருந்தார்.

தனுஷ் - அனிருத்தின் திருச்சிற்றம்பலம் ஆடியோ லாஞ்ச்.. சன் டிவியில் எப்போ வருது தெரியுமா?

English summary

Dharsha Gupta shares a new make over reel in her instagram, but netizens trolled her she look a like Pooja Hegde in this video. Before she done a make over of Alia Bhat's Gangubai Kathiawadi grabs attention. Dharsha Gupta shares a new make over reel in her instagram, but netizens trolled her she look a like Pooja Hegde in this video. Before she done a make over of Alia Bhat's Gangubai Kathiawadi grabs attention.