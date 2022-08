தனது திருமணம் நிறுத்தப்பட்டதா?...சூப்பராக பதில் தந்த நடிகை பூர்ணா

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மொழிகளில் பிரபலமான நடிகையாக இருப்பவர் பூர்ணா. கேரளாவை சேர்ந்தவரான இவர் தனது நிஜ பெயரான ஷாம்னா காசிம் என்பதை சினிமாவிற்காக பூர்ணா என மாற்றிக் கொண்டார்.

தமிழில் பரத் நடித்த முனியாண்டி விலங்கியல் மூன்றாம் ஆண்டு படத்தின் மூலம் அறிமுகமான பூர்ணா, கொடைக்கானல், வேலூர் மாவட்டம், ஆடுபுலி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். அகண்டா, தலைவி, த்ரிஷ்யம் 2 ஆகிய படங்களில் இவரின் நடிப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.

கடைசியாக விசித்திரன் படத்தில் நடித்த பூர்ணா, தற்போது வெப்சீரிஸ்களில் அதிகம் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் சமீபத்தில் இவர் தனது வருங்கால கணவரை சோஷியல் மீடியா மூலம் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

சூப்பே பங்காரம் ஆயனி.... அச்சு அசல் கிராமத்து பெண்ணாக மாறிய நடிகை பூர்ணா!

Actress Poorna recently got engaged to a UAE-based businessman, Shanid Asif Ali. A few days ago rumours were afloat that the wedding was called off. But the actress has responded to it in an elegant way.Amidst the breakup rumours, Shamna has dropped a mushy photograph to shut the trolls all at once.