சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து விலகிட்டாரா சமந்தா?...குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : தென்னிந்தியா சினிமாவை தாண்டி தற்போது பான் இந்தியா நடிகையாகி விட்டார் சமந்தா. பல மொழிகளிலும் இவருக்கு வாய்ப்புக்கள் குவிந்து வருகிறது.

ஃபேமிலி மேன் வெப்சீரிசிற்கு பிறகு பாலிவுட்டிலும் பிரபல நடிகையாகி விட்டார். அதிலும் புஷ்பா படத்தில் இவர் நடனமாடி ஊ சொல்றியா மாமா பாடல் செம ஹிட் ஆனதால், இவருக்கு இருக்கும் ரசிகர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து விட்டது.

தெலுங்கு, தமிழ், இந்தி மட்டுமின்றி ஹாலிவுட்டிலும் ரூசோ ப்ரதர்ஸ் இயக்கும் Citadel படத்தலும் நடிக்க தயாராகி வருகிறார். தெலுங்கில் இவர் நடித்து வரும் பல படங்கள் வரிசையாக ரிலீசுக்கு தயாராகி வருகின்றன.

English summary

The actress has stopped posting any photos of her on social media which worried her fans. While there were speculations of her quitting social media, a close source has revealed that she is on a social media detox.