பில்டிங்கை தாங்கி பிடிக்கும் தேவதையே உன்னை தாங்கி பிடிக்க நான் வரலாமா.. குந்தவையும் பைசா கோபுரமும்!

சென்னை: சோழ நாட்டில் இருந்து இத்தாலிக்கு பயணம் புறப்பட்டுள்ளார் குந்தவை என ஆரம்பித்து, ஏகப்பட்ட க்யூட் கமெண்ட்டுகளை நடிகை த்ரிஷாவின் லேட்டஸ்ட் புகைப்படத்திற்கு போட்டுத் தாக்கி வருகின்றனர் ரசிகர்கள்.

பொன்னியின் செல்வன் 500 கோடி வசூலை நெருங்கி வரும் நிலையில், மொத்த படக்குழுவும் உற்சாகத்தின் உச்சிக்கே சென்று விட்டது.

இந்நிலையில், விடுமுறையை கொண்டாட இத்தாலிக்கு டூர் அடித்துள்ள த்ரிஷா அங்கே எடுத்த புகைப்படத்தை பக்காவான கேப்ஷன் கொடுத்து வெளியிட்டுள்ளார்.

ஏஆர் ரஹ்மான் தோள்களில் சாய்ந்த ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா: இருந்தாலும் இவ்வளவு வெட்கம் கூடாது பாஸ்!

English summary

Kundavai Trisha posing near Pisa tower and shares a cute photo in her social handles and gets likes and funny comments from fans. Ponniyin Selvan gives a massive hit to Trisha this year. Next Year also Ponniyin Selvan 2 in her kitty and she expected to be onboard for Thalapathy 67.