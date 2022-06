ஐ லவ்யூ வேணா சொல்றேன்.. கல்யாணம் பண்ண சொல்லி கம்பல் பண்ணாதீங்க.. கடுப்பான மாளவிகா மோகனன்!

சென்னை: நடிகை மாளவிகா மோகனனின் இந்தி ஆல்பம் பாடலான Tauba வெளியாகி வெற்றிகரமாக பல மில்லியன்களை கடந்து டிரெண்டாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், #AskMalavika எனும் ஹாஷ்டேக்கை போட்டு ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு நேற்று பதில் அளித்தார்.

அப்போது ஒரு ரசிகர் திருமணம் செய்து கொள்ளவீர்களா எனக் கேட்க அதற்கு மாளவிகா மோகனன் சொல்லி உள்ள பதில் ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Malavika Mohanan say No to fan for his marriage request. She replied so cutely, "Hehe not looking to get married at the moment though!".