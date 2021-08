ரசிகர் கூட்டத்தில் சிக்கி, தத்தளித்த நயன்தாரா... வைரலாகும் வீடியோ

புதுச்சேரி : டைரக்டர் விக்னேஷ் தனது நான்காவது படமாக காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, நயன்தாரா, சமந்தா ஆகியோர் லீட் ரோலில் நடிக்கிறார்கள்.

விஜய் சேதுபதி ஏற்கனவே சமந்தா மற்றும் நயன்தாராவுடன் தனித்தனியாக இணைந்து நடித்துள்ளார். ஆனால் நயன்தாராவும், சமந்தாவும் ஒரே படத்தில் இணைந்து நடிப்பது இதுதான் முதல் முறை. இந்த படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கிறார்.

English summary

Lady Superstar Nayanthara has recently gone to Pondicherry to attend the shooting of the movie Kaathuvakkula Rendu Kaadhal. Nayantara, who returned after the shooting, was surrounded by fans.