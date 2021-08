அடக் கொடுமையே.. குளிக்கும் வீடியோவை வெளியிட்ட ஹன்சிகா.. கண்டபடி கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை: நடிகை ஹன்சிகா பாத் டப்பில் குளிக்கும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டு வைரலாக்கி வருகிறார்.

அந்த வீடியோவை பார்த்த ரசிகர்கள் ஜொள்ளு விட்டு கமெண்ட்டுகளில் வர்ணித்து வருகின்றனர்.

எல்லா ஆண்களும் என் மீது ஆசைப்படுவதால் தான் எனக்கு பிரச்சனை.. முதல்வரிடம் மீரா மிதுன் வீடியோ புகார்!

மறுபக்கம் சில நெட்டிசன்கள் இப்படி குளிக்கும் வீடியோவை எல்லாம் இன்ஸ்டாகிராமில் போடலாமா என கழுவி ஊற்றி வருகின்றனர்.

English summary

Netizens slams Hansika after watching her bath tub video in her instagram page. Actress Hansika enjoys her vacation mode on a resort and shares photos and videos of her holiday time.