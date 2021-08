வேற வழியே இல்லை... இனிமே கவர்ச்சிதான்.... நிவேதா பெத்துராஜின் பளிச் பதில்!

சென்னை : நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் கவர்ச்சி காட்ட தயாராக இருப்பதாக ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

சீரியசான கதாபாத்திரங்களில் நடித்து நடித்து சோர்வடைந்து விட்டேன்.

நேரடியாக விஜய் டிவியில் ரிலீஸ் ஆகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின்

எனக்கு தகுந்தபடி குறும்புத்தனம் மற்றும் கவர்ச்சி கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

Actress Niveda Pethuraj, who made her debut with the ‘Orunal Oru Koothu’ has said in an interview that she is ready to show off her glamor.