டீனேஜில் சும்மா சிக்குனு இருக்கும் நமீதா... வர்ணிக்க வார்த்தை தேடும் ரசிகாஸ்!

சென்னை : ஹாய் மச்சான்ஸ் என்று அழகு கொஞ்சம் மொழியில் இளசுகளின் மனதை கொள்ளையடித்தவர் நமீதா.

பேஸ் புக், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் இவர் தனது முதல் போட்டோஷூட் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

இந்த புகைப்படத்திற்கு லைக்குகள் மானாவாரியாக குவிந்து வருகின்றன.

English summary

Actress Namitha who debuted in the year 2002 in Tollywood first in Engal Anna.Namitha who put on weight over the years recently slimmed down and shared the pics.