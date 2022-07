பண்ண வேண்டிய நேரத்தில் பண்ணுவேன்.. திருமணம் பற்றிய கேள்விக்கு பிரியா பவானி சங்கர் நச் பதில்!

சென்னை: அருண் விஜய்யின் யானை படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்துள்ள பிரியா பவானி சங்கர் நடிப்பில் அடுத்தடுத்து பல படங்கள் வெளியாக காத்திருக்கின்றன.

செய்தியாளர், சின்னத்திரை நடிகையாக இருந்த பிரியா பவானி சங்கர் மேயாத மான் படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார்.

இந்நிலையில், திருமணம் பற்றிய கேள்விக்கு அவர் அளித்துள்ள பதில் ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது

யானை கொடுத்த சூப்பர் டூப்பர் சக்சஸ்.. அடுத்ததா அருண் விஜய் யாரோட இணைஞ்சிருக்கார் தெரியுமா?

English summary

Priya Bhavani Shankar opens about her marriage plans in her recent interview. She taste the grand success from Arun Vijay's Yaanai movie and waiting for the release of Dhanush's Thiruchitrambalam.