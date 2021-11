என்னது.. விவாகரத்தா? இன்ஸ்டாவில் கணவரின் பெயரை நீக்கிய நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா.. ஷாக்கில் ரசிகர்கள்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பிரபல நடிகையான பிரியங்கா சோப்ரா இன்ஸ்டாகிராமில் தனது பெயருக்கு பின்னால் இருந்த கணவரின் பெயரை திடீரென நீக்கியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா, தமிழில் நடிகர் விஜயுடன் தமிழன் படத்தில் நடித்தார். தொடர்ந்து இந்திப் படங்களில் நடிக்க தொடங்கிய அவர் பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார்.

ஏராளமான விருதுகளை குவித்துள்ள பிரியங்கா சோப்ராவுக்கு மத்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கவுரவித்துள்ளது. குவாண்டிகோ என்ற அமெரிக்க டி.வி சீரியல் மூலம் உலகம் முழுவதும் பிரபலமானார்.

English summary

Actress Priyanka Chopra removes husband name from Insta. Fans asking her were things going well among them? Priyanka Chopra seeks divorce from Nick Jonas?