லவ் லெட்டர் எழுதி செம அடி வாங்கினேன்...யாருக்கு எழுதினார்...சாய்பல்லவி சொன்ன டாப் சீக்ரெட்

சென்னை : தமிழில் சில படங்களில் முகம் தெரியாத ரோல்களில் நடித்து நடிகையான சாய் பல்லவி, மலையாளத்தில் வெளியான பிரேமம் படத்தில் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார். அந்த படம் தமிழில் மட்டுமின்றி அனைத்து மொழிகளிலும் செம ஹிட் ஆனது.

படம் ஹிட் ஆனதை விட, படத்தில் மலர் டீச்சர் ரோலில் நடித்த சாய் பல்லவி ஒட்டுமொத்த இளைஞர்கள் மனதையும் கவர்ந்து விட்டார். மலர் டீச்சர் - ஜார்ஜ் கேரக்டர்களின் க்யுட்டான ரொமான்டிக் காட்சிகள் தான் இந்த படத்தின் மாஸ் ஹிட்டிற்கு காரணம்.

பிரேமம் படத்திற்கு பிறகு தமிழ், தெலுங்கு என பல மொழிகளிலும் தேடப்படும் நடிகையாகி விட்டார் சாய் பல்லவி. தெலுங்கில் இவர் நடித்த பல படங்கள் ஹிட்டாகி வருகின்றன.

English summary

Sai Pallavi recalled the funny incident from her teenage days and said, In this film, I wrote them as per the director’s instructions. But in real life, I wrote a letter just once. I wrote a letter to a boy, it was in my childhood. Maybe when I was in my 7th standard. I was caught. My parents hit me hard, a lot.”