பீச்சில் பிகினியில் பீர் அடிக்கும் ஆண்டிரியா... செம வைரலாகும் போஸ்ட்

சென்னை : நடிகை, மாடல், பாடகி என பல திறமைகளைக் கொண்டவர் ஆண்டிரியா. கமல் நடித்த விஸ்வரூபம், விஸ்வரூபம் 2, உத்தமவில்லன், சுந்தர்.சி இயக்கிய அரண்மனை 2, தரமணி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகையாக இருந்து வருகிறார்.

தற்போது மிஷ்கின் இயக்கும் பேய் படமான பிசாசு 2 படத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் இணைந்து லீட் ரோலில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் ஒரு சீனில் ஆண்டிரியா நிர்வாணமாக நடித்துள்ளதாக வெளியிட்டு பரபரப்பை கிளப்பினார் மிஷ்கின். படத்திற்கு தேவையாக இருந்ததால் அவர் நடித்ததாகவும், ஆண்டிரியாவின் நிர்வாண காட்சிகளை படமாக்கும் போது செட்டில் மிக குறைந்த அளவிலான ஆட்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டு, மிகவும் பாதுகாப்பாக எடுக்கப்பட்டதாகவும் மிஷ்கின் கூறி இருந்தார்.

இதற்கிடையில் தனது இன்ஸ்டாகிராமில் படுகிளாமரான தனது ஃபோட்டோக்களை வெளியிட்டு, ரசிகர்களை சொக்க வைத்து வந்தார் ஆண்டிரியா. தனது அன்றாட நிகழ்வுகளையும் ஃபோட்டோக்கள் மற்றும் வீடியோக்களாகவும் வெளியிட்டு ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார் ஆண்டிரியா.

English summary

Andrea has created a stir by posting a pose like lying comfortably in an orange bikini on the beach. Andrea also shared a video of her pouring beer on a beach without stopping and a video of her soaking her feet in the ocean waves in a bikini.