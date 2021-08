முதல் படத்தின் படப்பிடிப்பை தொடங்கிய சீரியல் நடிகை… வாழ்த்திய ரசிகர்கள் !

சென்னை : சின்னத்திரையில் ரசிகர்கள் பலரின் மனம் கவர்ந்த, ரச்சிதா மகாலட்சுமி ஹீரோயினாக அறிமுகமாகி உள்ள படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கி உள்ளது.

ரச்சிதா சில ஷூட்டிங் ஸ்பாட் புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

முதல் திரைப்படத்தில் நடிக்க தொடங்கியிருக்கும் ரச்சிதாவிற்கு ரசிகர்கள் தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

popular TV actor Rachitha Mahalakshmi to played one of the leads in the film. the film will mark Rachitha debut in Kannada cinema and also her very first role as a lead actress.