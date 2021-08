எனக்கு கொரோனான்னு தப்பா சொல்லிட்டாங்க...புலம்பும் பிக்பாஸ் பிரபலம்

சென்னை : ஒன்றரை ஆண்டுகளை கடந்தும் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் கோர தாண்டவம் அடங்கவில்லை. கொரோனா தொற்றால் இதுவரை கோடிக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். தற்போது மூன்றாம் அலையும் எப்போது வேண்டுமானாலும் துவங்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

குறைவது போல் தோற்றம் காட்டி, மீண்டும் வேகமெடுக்கும் கொரோனாவால் பிரபலங்கள் பலர் அடுத்தடுத்து பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். நடிகை நதியா போன்ற சிலர் இரண்டு தடுப்பூசிகள் போட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் திரையுலகமே கலக்கத்தில் உள்ளது.

கொரோனான்னு தப்பா சொல்லிட்டாங்க

இந்நிலையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நடிகையும், பிக்பாஸ் பிரபலமுமான ஷெரினுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை அவரே தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில் தனக்கு கொரோனா என தவறாக கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக நேற்று மீண்டும் ஒரு பதிவை பதிவிட்டுள்ளார். இது அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

