மாலத்தீவில் மகளுடன் விளையாடும் ஷ்ரேயா.. பிகினியில் எப்படியெல்லாம் போஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க!

சென்னை: நடிகை ஸ்ரேயா தனது 40வது பிறந்தநாளை மகள் மற்றும் கணவருடன் மாலத்தீவில் கொண்டாடி உள்ளார்.

மாலத்தீவில் பிகினி உடையில் ஸ்ரேயா சந்தோஷமாக தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளார்.

கவர்ச்சிக்கு கொஞ்சமும் பஞ்சம் வைக்காத நடிகை என தனது 40வது வயதிலும் நிரூபித்துள்ளார் ஸ்ரேயா.

English summary

Shriya Saran celebrates her 40th birthday at Maldives with her family photos and videos trending in social media. She and her daughter Radha playing in Beach videos grabs fans attention very well.