40 வயதிலும்.. டிரெஸ்ஸை கழட்டிப் போட்டு எப்படி குளிக்கிறாரு பாருங்க ஸ்ரேயா.. இப்பவும் செம ஹாட்!

சென்னை: 40 பிளஸ் கடந்த நிலையிலும் நடிகை ஸ்ரேயா இன்னமும் கவர்ச்சி கன்னியாகவே கலக்கி வருகிறார்.

மழை படத்தில் பார்த்ததை போலவே இப்பவும் அதே அழகுடன் எப்படித்தான் இருக்கிறார் ஸ்ரேயா என ரசிகர்கள் வியந்து போய் கமெண்டுகளை போட்டுத் தாக்கி வருகின்றனர்.

தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கடற்கரையில் பிகினி உடையில் குளிக்கும் போட்டோக்களை போட்டு வந்த ஸ்ரேயா, தற்போது ஆடையை கழட்டி குளிக்கும் ஒரு விளம்பர வீடியோவை ஷேர் செய்து ரசிகர்களை திக்குமுக்காட செய்துள்ளார்.

கட்டிலில் படுத்து உருண்டு..தாராள கவர்ச்சி காட்டிய ஸ்ரேயா சரண்..விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Shriya Saran dressless bathing video for an advertisement trending in social media. She acted for an Water heater advertisement and shared it in her instagram page stuns her fans very much.