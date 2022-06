நயன்தாரா, அனுஷ்கா பாணியில் மீண்டும் தமிழில் களமிறங்கும் ஸ்ருதிஹாசன்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, பெரிய ஸ்டாரான நடிகர்களில் ஸ்ருதிஹாசனும் ஒருவர். சமீப காலமாக இவர் தமிழில் பெரிய அளவில் படங்களில் நடிக்கவில்லை.

கடைசியாக தமிழில் எஸ்.பி.ஜெனநாதன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்த லாபம் படத்தில் மட்டுமே நடித்திருந்தார். இந்த படமும் எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை. ஸ்ருதி தற்போது தெலுங்கில் செம பிஸியாக நடித்து வருவதால் தான் தமிழ் படங்கள் எதிலும் கமிட்டாகவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.

அதுமட்டுமல்ல மியூசிக் ஆல்பம் உள்ளிட்ட பல வேலைகளில் ஸ்ருதி பிஸியாக இருந்து வருகிறார். இதற்கிடையில் ஸ்ருதிஹாசன் மீண்டும் தமிழ் படம் ஒன்றில் நடிக்க கமிட்டாகி உள்ளதாக சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது.

காதலரை கடுப்பேற்றிய ஸ்ருதிஹாசன்... இப்படி பண்ணா எப்படி?

English summary

According reports, Shrutihaasan to team up with director Deekay in new tamil project. This was female centric movie. Movie of the story is around Shruti character. Big actors from kollywood are consider for this movie. Official announcement of the movie will expected on July.