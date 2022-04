பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியா?...ரசிகர் மீது பாய்ந்த ஸ்ருதி ஹாசன்

சென்னை : எங்கெல்லாம் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்துள்ளீர்கள் என்று ஸ்ருதி ஹாசனைப் பார்த்து ரசிகர் கேட்ட கேள்விக்கு ஸ்ருதி ஹாசன் கோபப்பட்டு பதிலளித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய அளவில் பிரபலமான நடிகைகளில் ஸ்ருதிஹாசனும் ஒருவர். சினிமா மட்டுமல்ல இவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றிய விஷயங்களும் ரசிகர்களாலும், மீடியாக்களாலும் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.

காதலரை கடுப்பேற்றிய ஸ்ருதிஹாசன்... இப்படி பண்ணா எப்படி?

English summary

Shruthi Hassan openly talks with her fans on her social media page. One of her fans asked how many plastic surgeries she had undergone in her body. Shruthi angryly replied that it was none of his business. Meanwhile, she revealed that she underwent plastic surgery on her nose alone.