கொலவெறியில் சன்னி லியோன்.. காட்டுக்குள்ள அப்படி என்னத்த வெட்டுறாருன்னு பாருங்க!

சென்னை: கவர்ச்சி நடிகை சன்னி லியோன் நடிப்பில் தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் உருவாகி வரும் படம் ஷீரோ.

அதன் படப்பிடிப்பை மரங்கள் நிறைந்த வனப் பகுதியில் படமாக்கி வருகின்றனர். இந்நிலையில், நடிகை சன்னி லியோன் சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கொலவெறியாக இருக்கும் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

கோபமும் கவர்ச்சியும் ஒரே இடத்தில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு இந்த வீடியோவே எடுத்துக்காட்டு என ரசிகர்கள் டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Sunny Leone gets frustrated and angrily cutting woods in the forest video trending after she shared it in her instagram page. Fans excited how sexily she cuts the tree.