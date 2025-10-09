Get Updates
Trisha: த்ரிஷாவுக்கு திருமணமா.. என்னங்க சொல்றீங்க.. தெலுங்கு சினிமாவில் தீயாக பரவும் செய்தி!

பொதுவாக, நடிகைகளை விட நடிகர்களின் திரை வாழ்க்கை நீண்ட காலமாக இருக்கும். ஆனால், திரிஷா கிருஷ்ணன் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு முன்னணி நட்சத்திரமாக கோலோச்சி வருகிறார். 1999 இல் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய இவர், இன்றும் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறார். இவருடன் திரையுலகிற்கு வந்த பலர் காணாமல் போன போதிலும், 42 வயதிலும் கூட, திரிஷா தனது வசீகரத்தால் இளம் நடிகைகளுக்கு சவால் விடுகிறார்.

சமீபத்தில், திரிஷாவின் திருமணம் குறித்த ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தி சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது. சென்னையில் மே 4, 1983 அன்று பிறந்த திரிஷா, மாடலிங்கில் தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார். மிஸ் சேலம் மற்றும் மிஸ் சென்னை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றார். 2001 இல் மிஸ் இந்தியாவில் "பியூட்டிஃபுல் ஸ்மைல்" விருதைப் பெற்றார்.

திரைப்பட வாய்ப்புகளைத் தேடி, 1999 இல் பிரஷாந்த் மற்றும் சிம்ரன் நடித்த 'ஜோடி' திரைப்படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். தெலுங்கில் 'உன் மனசு எனக்கு தெரியும்' படம் மூலம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த திரிஷா, பல படங்களில் நடித்து தனது திறமையை நிரூபித்தார்.

திரிஷா தனது 25 ஆண்டுகால வாழ்க்கையில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி போன்ற மொழிகளில் பல முன்னணி ஹீரோக்களுடன் நடித்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில், வாய்ப்புகள் குறைந்ததால், திருமணம் செய்து கொண்டு சொந்த வாழ்க்கை மீது கவனம் செலுத்தலாம் என்று எண்ணினார் என்று எல்லாம் கூறப்படுகிறது. ஒரு தொழிலதிபருடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்திருந்த போதிலும், சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் அந்த திருமணம் ரத்தானது.

தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட இந்த பின்னடைவை சமாளித்து, திரிஷா தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கினார். 'பொன்னியின் செல்வன்', 'தி ரோடு', 'லியோ', 'கோட்', 'ஐடென்டிட்டி', 'விடாமுயற்சி', 'குட் பேட் அக்லி', 'தக் லைஃப்' போன்ற பல படங்களில் நடித்து மீண்டும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். தற்போது 'விஸ்வம்பரா', 'சூர்யா 45', 'ராம்' போன்ற படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

கிசுகிசு: கோலிவுட் நடிகர் தளபதி விஜய்யுடன் திரிஷாவுக்கு பல ஆண்டுகளாக காதல் இருப்பதாக வதந்திகள் பரவி வந்தன. கீர்த்தி சுரேஷின் திருமணத்திற்கு இருவரும் ரகசியமாக சென்று வந்தது, விஜய்யுடன் திரிஷா நெருக்கமாக இருந்தது போன்ற சம்பவங்கள் இந்த செய்திகளுக்கு வலு சேர்த்தன. விஜய் விரைவில் தனது மனைவியை விவாகரத்து செய்யவுள்ளதாகவும் செய்திகள் பரவின. இந்த அளவு வதந்திகள் வந்த பின்னர் த்ரிஷா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், நல்ல நட்பைக் கூட தவறாக பார்ப்பவர்களின் பார்வையில் உள்ளது பிரச்னை என்று விஜய் பெயரைக் குறிப்பிடாமல் பதிவிட்டிருந்தார்.

திருமணத்திற்கு சம்மதம்: இதற்கிடையில், திரிஷா கிருஷ்ணன் இறுதியாக திருமணம் செய்ய ஒப்புக்கொண்டதாகவும், விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாகவும் சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. திரிஷாவின் பெற்றோர்கள் பார்த்து ஏற்பாடு செய்த திருமணத்திற்கு அவர் சம்மதித்ததாக கூறப்படுகிறது. சமூக வலைத்தள செய்திகளின்படி, திரிஷாவின் வருங்கால கணவர் பஞ்சாபில் உள்ள சண்டிகரைச் சேர்ந்தவர். அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் பல வணிகங்களை நடத்தி வருகிறார்.

பெரியவர்கள் முடிவு: மேலும், அவர் தனது வணிகத்தை இந்தியாவிலும் தொடங்கியுள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது. திரிஷாவின் குடும்பத்திற்கும், அவரது வருங்கால கணவரின் குடும்பத்திற்கும் நெருங்கிய உறவு இருப்பதால், இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க பெரியவர்கள் முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த வதந்திகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், திரிஷா எப்படி பதிலளிக்கிறார் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

