கொஞ்சம் திரும்பியிருக்கலாம்.. யாஷிகா அந்த இடத்தில் குத்தியிருக்கும் அவ்ளோ பெரிய டாட்டூ.. ஹாட் பிக்!

சென்னை: இருட்டு அறையில் முரட்டுக் குத்து படத்தில் கவர்ச்சி புயலாக வந்து டபுள் மீனிங் வசனங்களை அசராமல் பேசி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியாக்கிய பிக் பாஸ் பிரபலம் யாஷிகா ஆனந்தின் லேட்டஸ்ட் டாட்டூ புகைப்படம் ரசிகர்களை ஜொள்ளு விட வைத்துள்ளது.

வெறூம் உள்ளாடையுடன் நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் உச்சகட்ட கவர்ச்சியாக தனது உடம்பில் புதிதாக குத்தியுள்ள டாட்டூ புகைப்படத்தை அப்பட்டமாக காட்டி ரசிகர்களை படாதபாடு படுத்தி வருகிறார்.

கார் விபத்துக்கு பிறகு மீண்டும் பழைய ஃபார்முக்கு மாறிய யாஷிகா ஆனந்த் தொடர்ந்து கவர்ச்சி ததும்பும் ஹாட் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி உள்ளார்.

உங்களை ஆடையில்லாமல் பார்த்தது யார்?அசிங்கமாக கேள்வி கேட்ட ரசிகர்..செருப்படி பதில் கொடுத்த யாஷிகா!

English summary

Bigg Boss Tamil fame Actress Yashika Aannand hot unicorn tattoo makes her fans drool over on her latest instagram post. She shows her back with only inner wear stuns fans on social media.