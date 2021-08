ஹேப்பி பர்த் டே யாஷிகா...சோகத்தால் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் தவிர்ப்பு

சென்னை : டெல்லியை சேர்ந்த பஞ்சாபி குடும்பத்தில் பிறந்தவரான யாஷிகா ஆனந்த், படித்தது, வளர்ந்தது அனைத்தும் சென்னையில் தான். மாடலாக தனது வாழ்க்கையை துவங்கிய யாஷிகா, கவலை வேண்டாம் படத்தின் மூலம் நடிகையாக சினிமாவில் அறிமுகமானார்.

தொடர்ந்து துருவங்கள் பதினாறு, இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து, நோட்டா, ஜோம்பி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். தற்போது இவன் தான் உத்தமன், ராஜ பீமா, கடமையை செய், பாம்பாட்டம், சல்ஃபர் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து வருகிறார். இதில் கடமையை செய் படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்து வருகிறார். நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு எஸ்.ஜே.சூர்யா ஹீரோவாக நடிக்கும் படம் இது.

குற்ற உணர்ச்சியில் தவிக்கும் யாஷிகா ஆனந்த் ...இப்போ எப்படி இருக்கார் ?

English summary

Yashika wrote on her instagram page that she doesn't want to celebrate her birthday. And requested fans not to celebrate her birthday. Today yashika turns to 21 and due to the car accident she lost her dearest friend Paavani and now Yashika is admitted in hospital.