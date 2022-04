அவதார் 2 டைட்டில் அறிவிச்சாச்சு...பேருலையே எப்படி மிரட்டி இருக்காங்க பாருங்க

சென்னை : உலகமே எதிர்பார்த்து காண துடித்துக்கொண்டிருக்கும், இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் வெளிவர இருக்கும் அவதார் 2 படத்தின் டைட்டில் என்ன என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. இது படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.

ஹாலிவுட் டைரக்டரான ஜேம்ஸ் கேமரூன், 2009 ம் ஆண்டு ஆண்டு இயக்கிய பிரம்மாண்ட படம் தான் அவதார். அந்த சமயத்தில் அதிக பொருட் செலவில் எடுக்கப்பட்டு, அதிக வசூலை அள்ளி குவித்த படமாக அவதார் படம் கருதப்பட்டது. எத்தனை பிரம்மாண்டமான படங்கள் வந்தாலும் அவதார் படத்திற்கு இருக்கும் வரவேற்பு தற்போது வரை குறையாமல் உள்ளது.

English summary

Avart part 2 title was announced officially today with logo. Avatar 2 was titled as Avatar:The way to Water. On the occassion of Avatar 2 release, Avatar first part to be planned to re release on September 23nd. Earlier in 2017 also they re released Avater first part.