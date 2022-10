Black Panther: Wakanda Forever trailer: ரசிகர்களை மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் தாறுமாறான ஆக்சன் ட்ரீட்

அமெரிக்கா: மார்வெல் சினிமாட்டிக் யூனிவெர்ஸ் எம்.சி.யூ சர்ப்ரைஸ்களுக்குப் பஞ்சம் வைத்ததே இல்லை.

அட்வென்சர்ஸ் பட ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிளாக் பேந்தர் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

அதுமட்டும் இல்லாமல் பிளாக் பந்தர் படத்தின் அதிரடியான ட்ரெய்லரையும் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

அவதார் 2 வசூலுக்கும் ஆப்பு வைக்க ஸ்கெட்ச் போட்ட மார்வெல்.. ஒரே வருஷத்துல 2 அவெஞ்சர்ஸ் படம் வருதா?

English summary

The first trailer of Black Panther: Wakanda Forever is released now. The trailer features UK’s rising star Michaela Coel, who has won critical acclaim for her series I May Destroy You. The trailer also stars Dominique Thorne as the genius, Riri Williams. Black Panther: Wakanda Forever arrives in cinemas on November 11.