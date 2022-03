வில் ஸ்மித்தை வெளியேற சொன்ன அகாடமி.. அறை வாங்கிய பின்னர் முதல் முறையாக மெளனம் கலைத்த கிறிஸ் ராக்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: வில் ஸ்மித்தின் மனைவியை ஆஸ்கர் மேடையில் கிண்டலடித்த கிறிஸ் ராக்கிற்கு கிடைத்த அறை சரியானது என உலகளவில் டிரெண்டாகி வரும் நிலையில், வில் ஸ்மித் அடித்தது தவறான விஷயம் என அகாடமி கண்டித்துள்ளது.

அந்த அறை வாங்கிய பின்னர் மெளனம் காத்து வந்த 57 வயதாகும் நடிகர் கிறிஸ் ராக் பாஸ்டனில் நடந்த ஒரு காமெடி ஷோவில் முதன்முறையாக அந்த நிகழ்வு குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

அந்த மறக்கமுடியாத சம்பவத்திற்கு பிறகு இதுவரை வில் ஸ்மித் உடன் கிறிஸ் ராக் பேசவே இல்லை என்பதை கண்ணீர் மல்க கூறி ஹாலிவுட் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளார்.

வில் ஸ்மித் இப்படி செய்திருக்கக் கூடாது... சிறை தண்டனை கிடைக்குமா ?

English summary

Comedy actor Chris Rock opens up for the first time after Will Smith slapped him at the Oscars on Boston Comedy show.