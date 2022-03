‘டை ஹார்ட்’ புகழ் ஹாலிவுட் நடிகர் ப்ரூஸ் வில்லிஸ் சினிமாவிலிருந்து விலக முடிவு...ஏன் என்னாச்சு?

நியூயார்க் : பிரபல ஹாலிவுட் நடிகரும், ஆக்ஷன் ஹீரோவுமான ப்ரூஸ் வில்லிஸ் சினிமாவில் இருந்து விலக முடிவு செய்துள்ளார். இதனால் அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த வேதனையும், அதிர்ச்சியும் அடைந்துள்ளனர்.

1980 களின் முற்பகுதியில் தனது திரையுலக பயணத்தை துவக்கியவர் ப்ரூஸ். The Verdict உள்ளிட்ட பல படங்களில் அவரின் நடிப்பு மறக்க முடியாதது. மிக அழுத்தமான ரோல்களை தேர்தெடுத்து நடிக்கக் கூடிய நடிகர்களில் ப்ரூசும் ஒருவர். 1988 ம் ஆண்டு இவர் நடிப்பில் வெளிவந்த Die Hard படத்திற்கு பிறகு இவரின் புகழ் எங்கோ போய் விட்டது. இவரது முதல் பெரிய வெற்றி படம் இதுவாகும்.

கிட்டதட்ட 40 ஆண்டுகளாக திரையுலகில் மறக்க முடியாத ஒரு இடத்தை பிடித்துள்ள ப்ரூஸ், இரண்டு Emmy உள்ளிட்ட பல விருதுகளை வென்றவர். இவர் சினிமாவில் இருந்து விலக முடிவெடுத்திருப்பதாக அவரது குடும்பத்தினர் இன்ஸ்டாகிராமில் அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

Hollywood action hero Bruce Willis decided to stepping away from acting carrer.He was recently diagnosed with aphasia. So he decided to retiting from his acting carrer due to his health condition.