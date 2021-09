12 இயர்ஸ் எ ஸ்லேவ் பட நடிகர் மைக்கேல் கே வில்லியம்ஸ் மரணம்; ஹாலிவுட் பிரபலங்கள் இரங்கல்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் மைக்கேல் கே வில்லியம்ஸ் திடீரென உயிரிழந்தது ரசிகர்கள் மற்றும் பிரபலங்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

தி ஒயர் எனும் டிவி தொடரில் ஓமர் லிட்டில் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை ஈர்த்தவர் இவர்.

12 இயர்ஸ் ஸ்லேவ், கான் பேபி கான் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார் மைக்கேல் கே வில்லியம்ஸ்.

English summary

Hollywood actor Michael K Williams found dead in his apartment at the age of 54. New York Police confirmed his death but not reveal any more details and death reason.