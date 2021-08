ஹாலிவுட் ஸ்டார் டாம் குரூஸிடமே கைவரிசை பல லட்சம் மதிப்புள்ள லக்கேஜ்ஜுடன் பிஎம்டபிள்யூ கார் திருட்டு!

லண்டன்: ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் குரூஸின் பிஎம்டபிள்யூ கார் திருட்டுப் போன சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் குரூஸ். ஹாலிவுட் சினிமா உலகில் முக்கிய தயாரிப்பாளராகவும் வலம் வருகிறார்.

சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ரோலிங் ஸ்டோன்; அட்டை படத்தில் இடம்பெற்றார் அறிவு!

தற்போது நடிகர் டாம் குரூஸ் மிஷன் இம்பாஸிப்பிள் 7 என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு லண்டனில் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Actor Tom Cruise is starring in Mission Impossible 7. The film is being shot in London. Tom Cruise has been using his luxury car, the BMW X7. In it were placed his costly items. Thieves have stolen his car parked at the Grand Hotel in Birmingham, London.