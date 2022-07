ஜெனிஃபர் லோபஸ் – பென் அஃப்லெக் டும் டும் டும் : 20 ஆண்டுகள் பிரேக் அப்பை வென்ற தெய்வீகக் காதல்

பிரபல பாடகியும் நடிகையுமான ஜெனிஃபர் லோபஸ் ஹாலிவுட் நடிகரும் தனது முன்னாள் காதலருமான பென் அஃப்லெக்கை 20 ஆண்டுகள் கடந்து திருமணம் செய்துள்ளார். 2002ம் ஆண்டில் இருவருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் நடந்து முடிந்த கையோடு, இருவரும் கைகுலுக்கி விடைபெற்றிருந்தனர். இந்த நிலையில், தற்போது காதல் ஜோடிகள் இருவரும் கடந்த சனிக்கிழமை அன்று திருமணம் செய்து அதிரடி காட்டியுள்ளனர்.

“சுஷ்மிதா சென் பணத்துக்காக போகிற ஆள் இல்ல”:ஷக்கல பேபிக்கு முன்னாள் காதலர் கொடுத்த சர்டிபிகேட்!

English summary

Hollywood's famous stars Jennifer Lopez - Ben Affleck married after 20 years. In 2002, both confirmed their love and got engaged. But they separated from each other without giving any explanations and were PCs in other lives. In this situation, both have expressed their happiness with their married photos.