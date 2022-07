மீண்டும் ஒரு கப்பல் படத்தில் டிகாப்ரியோ.. இது மார்ட்டின் ஸ்கார்சஸியின் வேறலெவல் சம்பவம்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: மார்ட்டின் ஸ்கார்சஸி இயக்கத்தில் ராபர்ட் டி நிரோ உடன் இணைந்து 'Killers of the Flower Moon' படத்தில் நடித்து வருகிறார் டைட்டானிக் ஹீரோ லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ.

விரைவில் அந்த படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், மீண்டும் மார்ட்டின் ஸ்கார்சஸி இயக்கத்தில் அடுத்த ஆண்டு வெளியாக உள்ள நாவலைத் தழுவி உருவாகும் படத்திலும் டிகாப்ரியோ ஒப்பந்தம் ஆகி உள்ளார்.

ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் டிகாப்ரியோ நடித்த டைட்டானிக் படத்தைப் போலவே இந்த படமும் கப்பல் மற்றும் படகுகளை மையமாக வைத்த கதை என்கின்றனர்.

English summary

Hollywood top actor Leonardo Dicaprio once again joined with the great director Martin Scorsese for The Wager movie. They also working on Killers of the Flower Moon together and that will release soon in theaters.