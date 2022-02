என்னம்மா பிறந்த குழந்தைக்கு இப்படியா பேர் வைப்பீங்க.. பிரபல டிவி நடிகையை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: சர்வதேச அளவில் புகழ் வாய்ந்த அமெரிக்க டிவி நடிகை கைலி ஜென்னர் தனது இரண்டாவது குழந்தையின் பெயரை அறிவித்த நிலையில், ஏகப்பட்ட ட்ரோல்களும் மீம்களும் இணையத்தில் குவிந்து வருகின்றன.

கணவர் டிராவிஸ் ஸ்காட் உடன் முதலில் பெற்ற பெண் குழந்தைக்கு ஸ்ட்ராமி (புயல்) என பெயர் வைத்த கைலி ஜென்னர் இரண்டாவதாக பிறந்துள்ள ஆண் குழந்தைக்கு வைத்த பெயர் தான் தற்போது இணையத்தில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

கீப்பிங் அப் வித் கர்தாஷியன் டிவி தொடர் மூலம் பிரபலமான கைலி ஜென்னர் இன்ஸ்டாகிராம் உலகில் பெரும் செல்வாக்குடன் உலா வருகிறார்.

English summary

American Tv actress Kylie Jenner announced her second baby name in her instagram story. After knowing about the child’s name netizens trolled with plenty of memes in social media.