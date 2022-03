விருமாண்டி வில் ஸ்மித்.. கிறிஸ் ராக் மட்டுமல்ல இவ்வளவு பேரை அடிச்சிருக்காரா இந்த பேட் பாய்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: மனைவி பற்றி தவறாக பேசக் கூடாது. பாடி ஷேமிங் பண்றது பெயர் காமெடி கிடையாது. உடல் நலக் குறைவால் அவதி படுபவரை கிண்டலாக பேசினால் முகத்து மேல் குத்து விழும் என ஒரே குத்தில் உலகிற்கே பாடம் நடத்தி உள்ளார் வில் ஸ்மித்.

ஆஸ்கர் 2022ல் முதல் முறையாக வில் ஸ்மித் சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருது வென்றார் என்கிற செய்தியை விட தீயாய் பரவியது அவர் கிறிஸ் ராக்கை மேடையில் ஏறி குத்து விட்ட சம்பவம் தான்.

இந்நிலையில், கிறிஸ் ராக்கிற்கு முன்னதாகவும் பொதுவெளியில் சிலரை கோபத்துடன் வில் ஸ்மித் தாக்கி உள்ள சம்பவங்கள் அதிர்ச்சியை கொடுக்கின்றன. பேட் பாய்ஸ் ஹீரோ கோவக்கார விருமாண்டியாக இருக்கிறாரே என ஹாலிவுட் தொடங்கி உள்ளூர் வரை வில் ஸ்மித் பற்றிய பேச்சுக்கள் அதிகரித்துள்ளன.

English summary

Not only Chris Rock, Will Smith once slapped Ukranian prankster who tried to kiss on Will Smith’s mouth and accidently punched Marvel actor in the jaw.