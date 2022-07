வயிற்றில் குழந்தையுடன் ஹாலிவுட் படத்தில் நடித்து வரும் ஆலியா பட்.. ரன்பீர் கபூர் ஐடியா என்ன?

மும்பை: பாலிவுட்டின் நட்சத்திர ஜோடியான ரன்பீர் கபூர் மற்றும் ஆலியா பட் இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் பிரம்மாண்டமான முறையில் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

பாலிவுட்டில் பிசியான நடிகையாக வலம் வரும் ஆலியா பட் ஹாலிவுட் படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் ஆலியா பட் கர்ப்பமாக இருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர். ஆனாலும், தொடர்ந்து அவர் சினிமாவில் நடித்து வருவது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

அந்தர் பல்டி அடித்த நடிகை…முன்னாள் அமைச்சர் மீதான வழக்கில் திடீர் திருப்பம்!

English summary

Bollywood actor Rabbir Kapoor says, his wife Alia Bhat does not want to ‘sacrifice her dreams’ post having a baby in his recent promotional event for his upcoming movie Shamshera.