துணிந்த பின் கதையை எழுதியது மணிரத்னமா!?.. நவரசா இயக்குனர் சர்ஜூன் பேட்டி

சென்னை: மணிரத்னம் தயாரிப்பில் 9 இயக்குனர்கள், 9 கதைகள் என அந்தாலஜி திரைப்படமாக ஆகஸ்ட் 6ம் தேதி வெளிவரவுள்ளது நவரசா.

அதில் ஒரு கதையை இயக்குனர் சர்ஜுன் இயக்கியுள்ளார். அதில் அதர்வா, கிஷோர், அஞ்சலி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

நவரசா படம் குறித்து இன்னும் பல விஷயங்கள் குறித்தும் க்ளோஸ் கால் நிகழ்ச்சிக்கு பேட்டியளித்துள்ளார் இயக்குனர் சர்ஜுன்.

English summary

Director Sarjun who has directed Thunintha Pin movie in Navarasa anthology has revealed that the story of the movie is written by none other than Manirathnam.