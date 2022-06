எதற்கு பேசணும்,எதற்கு பேசக்கூடாது... 8 ஆண்டுகளில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி கற்ற பாடம்

சென்னை: எனக்கு வாய் ஜாஸ்தி என்று கூறியவர்கள், இப்போது நன்றாக பேசுகிறாய் என்று கூறுவதாக ஆர்.ஜே. பாலாஜி நமது பிரத்யேக பெட்டியில் சிரித்தபடி தெரிவித்தார்.

மேலும் அவர் கூறுகையில், எனக்கு பேசுறது பிடிக்கும், நான் பேசறது மற்றவர்களுக்கும் பிடிக்கும் என்பது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் என்றும் கூறினார்

கிரிக்கெட் வர்ணணையாளராகவும் மற்றும் எல்.கே.ஜி., மூக்குத்தி அம்மன் போன்ற படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடையே நன்மதிப்பை பெற்ற நடிகர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி, நமது பிலீம்பீட் வினோத்துக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

புஷ்பா பட நாயகனை இயக்குகிறாரா லோகேஷ் கனகராஜ்.. சூப்பர் காம்பினேஷனா இருக்கே!

English summary

How and When Should Tal to others? This is the lesson I learnt in 8 Years Says RJ balaji in Exclusive Interview